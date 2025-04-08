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Украина спустя 2,5 года нашла замену Врублевскому на посту посла в Казахстане

Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Казахстане
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Посольство Украины в Туркменистане

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил послом страны в Казахстане Виктора Майко. Документ опубликован на сайте главы государства.

Эта должность оставалась вакантной с октября 2022 года после увольнения Петра Врублевского. Причиной его отстранения с поста украинского посла в Казахстане стал скандал, связанный с заявлением о стремлении Украины «уничтожить как можно больше русских».

Из открытых источников известно, что в 2005 году Виктор Майко был назначен послом Украины в Туркменистане, а с 2006 года — в Афганистане по совместительству. С 2010 по 2014 год он занимал должность замглавы МИД Украины, а с 2014 по 2020 был советником министра иностранных дел. С 2020 года Майко вернулся на должность посла в Туркменистане.

В августе 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео на тот момент с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, на котором он призывал к геноциду русских. Дипломат отметила, что такие заявления может делать только «посол террористического режима».

В августе 2024 года российский суд заочно приговорил Врублевского к шести годам в колонии общего режима. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды.

Однако 11 ноября того же года Мосгорсуд отменил приговор Врублевскому, вернув материалы дела в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе.

Ранее Захарова описала массовое увольнение послов Украины цитатой из басни.

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