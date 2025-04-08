В России указали США на противоречие в их позиции по Украине

Соединенные Штаты продолжают вести прокси-войну против России на фоне начавшихся переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Конечно, США продолжают вести «прокси-войну» против России, снабжая Украину оружием. Это парадоксальная ситуация, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры», — подчеркнул он.

Как напомнил Пушков, на данный момент переговоры по урегулированию на Украине ведутся по ограниченному кругу вопросов, в том числе по безопасности судоходства на Черном море и отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что против России развязана квази- и прокси-война.

По словам Пескова, все начиналось как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее.

Слова о прокси-войне с Россией звучали и от американских дипломатов — до спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога так украинский конфликт назвал государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее США отказались выбирать сторону в конфликте на Украине.