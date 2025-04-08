Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России указали США на противоречие в их позиции по Украине

Сенатор Пушков: США продолжают прокси-войну против России на фоне переговоров
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты продолжают вести прокси-войну против России на фоне начавшихся переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Конечно, США продолжают вести «прокси-войну» против России, снабжая Украину оружием. Это парадоксальная ситуация, когда одновременно с продолжением военных действий идут переговоры», — подчеркнул он.

Как напомнил Пушков, на данный момент переговоры по урегулированию на Украине ведутся по ограниченному кругу вопросов, в том числе по безопасности судоходства на Черном море и отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что против России развязана квази- и прокси-война.

По словам Пескова, все начиналось как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее.

Слова о прокси-войне с Россией звучали и от американских дипломатов — до спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога так украинский конфликт назвал государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее США отказались выбирать сторону в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами