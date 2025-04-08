Мадуро анонсировал введение чрезвычайного положения в Венесуэле

В Венесуэле 8 апреля будет введено чрезвычайное экономическое положение в связи с жесткой протекционистской политикой президента США Дональда Трампа и введения Вашингтоном пошлин в отношении большинства стран. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Завтра я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы», - подчеркнул он.

Мадуро выступил с резкой критикой американских пошлин, введенных Вашингтоном в отношении подавляющего большинства стран мира. По словам венесуэльского президента, американские власти нарушают мировые экономические правила, введя тарифы.

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

После этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Трамп не хочет, чтобы США и Китай направляли миллиарды долларов на свои армии.