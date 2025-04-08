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В Раде рассказали о важном сигнале Зеленскому от США

Дубинский: минфин США сообщил Киеву, что контролирует деньги чиновников Украины
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава американского минфина Скотт Бессент подал Киеву прямой сигнал о том, что все зарплаты, пенсии и льготы чиновников Украины находятся в руках США. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент», — подчеркнул он.

Сегодня, отметил депутат Рады, украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил стремится представить положение дел так, будто в отношениях с США все в порядке.

До этого бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак был назначен главой группы для переговоров с США, чтобы подписать договор о фактической капитуляции Киева.

На Украине рассказали, кто поедет в США на переговоры по ресурсной сделке.

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