Канцелярию Республиканского дворца в Дамаске возглавил выпускник воронежского вуза

Младший брат временного сирийского президента Ахмед аш-Шараа Махер возглавит канцелярию Республиканского дворца в Дамаске, где расположена резиденция главы государства. Об этом сообщает Al Jadeed.

Как отмечается, он займет должность генерального секретаря президентской службы.

Махеру аш-Шараа 52 года. Он окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, имеет степень доктора медицинских наук и является специалистом в области гинекологии. Аш-Шараа работал в Сирии, России и Саудовской Аравии, а с декабря прошлого года по 29 марта 2025-го был министром здравоохранения в переходном правительстве.

28 ноября 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны в РФ.

Ранее в «правительство созидания и перемен» Сирии попала женщина.