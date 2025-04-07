Трамп назвал несправедливым отношение ЕС по отношению к США

Трамп: ЕС ведет себя очень плохо с США, но такого больше не будет

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике существующий торговый баланс между США и Европейским союзом, назвав его несправедливым и односторонним. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Трамп подчеркнул значительный дисбаланс в автомобильной торговле, указав на массовый импорт европейских автомобилей на американский рынок при полном отсутствии аналогичного потока американской продукции в Европу. Он также отметил ограничения на поставки американской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

«К нам отнеслись очень плохо, они не принимают наши автомобили, как Япония... Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию, они практически ничего не принимают... Но они отправляют миллионы автомобилей. У нас же нет ни одного автомобиля, который был бы продан в США. Такого больше не будет. Это должно быть честно и взаимовыгодно, это должно быть честно. Но это нечестно», — сказал Трамп.

7 апреля страны Европейского союза объявили о первых контрмерах в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины.

Ранее Макрон подготовил ответ для Трампа на повышение тарифов на товары из ЕС.