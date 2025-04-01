Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль отменил таможенные пошлины на американские товары

Кабмин Израиля отменил таможенные пошлины на импортные товары из США
close
AP

Правительство Израиля отменило таможенные пошлины на американские товары. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

Соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% товаров из США, напомнили в канцелярии, отметив, что нынешнее решение касается только очень ограниченного количества продуктов — пищевой и сельскохозяйственной продукции.

В офисе Нетаньяху также подчеркнули, что отмена пошлин фактически расширяет существующее торговое соглашение между странами и укрепляет стратегические отношения, а также может привести к снижению стоимости жизни в Израиле за счет увеличения импорта американской продукции, которая теперь будет ввозиться беспошлинно.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп и как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

Ранее экономике США предрекли немедленную рецессию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами