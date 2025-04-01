Израиль отменил таможенные пошлины на американские товары

Правительство Израиля отменило таможенные пошлины на американские товары. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

Соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% товаров из США, напомнили в канцелярии, отметив, что нынешнее решение касается только очень ограниченного количества продуктов — пищевой и сельскохозяйственной продукции.

В офисе Нетаньяху также подчеркнули, что отмена пошлин фактически расширяет существующее торговое соглашение между странами и укрепляет стратегические отношения, а также может привести к снижению стоимости жизни в Израиле за счет увеличения импорта американской продукции, которая теперь будет ввозиться беспошлинно.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп и как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

Ранее экономике США предрекли немедленную рецессию.