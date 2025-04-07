Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон «бездоказательными наветами» препятствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Своими бездоказательными наветами в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам на треке урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Также посольство заявило, что публикации в британских СМИ о возможной угрозе подводным коммуникациям со стороны РФ не имеют ничего общего с действительностью. Также там отметили, что в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам в оздоровлении российско-американских отношений.

До этого сообщалось, что британские власти рекомендуют гражданам собрать трехдневный запас для выживания на случай возможных атак на инфраструктуру и перебоев с электричеством.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа ВВС Британии может перейти на самолеты разработки РФ.