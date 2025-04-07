Посольство РФ опровергло публикации об угрозе подводным коммуникациям

Посольство России в Лондоне заявило, что публикации в британских СМИ о возможной угрозе подводным коммуникациям со стороны РФ не имеют ничего общего с действительностью. Заявление приводит ТАСС.

«Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей», — подчеркнули дипломаты.

Там добавили, что в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам в урегулировании украинского конфликта, а также признакам оздоровления российско-американских отношений.

До этого сообщалось, что британские власти рекомендуют гражданам собрать трехдневный запас для выживания на случай возможных атак на инфраструктуру и перебоев с электричеством. По данным Daily Mail, в набор должны войти вода, консервы, аптечка, фонарик, документы и даже швейцарский нож. Поводом стали опасения за энергосистему страны, которую якобы может саботировать Россия. Инициатива созвучна рекомендациям ЕС, где советуют дополнить «тревожный комплект» настольными играми.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа ВВС Британии может перейти на самолеты разработки РФ.