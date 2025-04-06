Страх перед Россией. В Британии посоветовали гражданам собрать «тревожный чемоданчик»

Британские эксперты по безопасности призывают граждан подготовить трехдневный запас для выживания, ссылаясь на потенциальные атаки со стороны России и возможные перебои с энергоснабжением. Об этом пишет газета Daily Mail (DM)
«В него должны входить вода, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы, и швейцарский армейский нож», — предупреждает газета.
Поводом для таких рекомендаций стали опасения экспертов о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру, включая газопровод Лангелед, через который Норвегия поставляет 40% потребляемого в стране газа, отмечает Daily Mail.
Ситуация усугубляется энергетической политикой Великобритании: переход к углеродной нейтральности привел к закрытию угольных электростанций, сделав страну зависимой от импорта электроэнергии, напоминает газета. DM указывает, что зимой Британия едва избежала масштабных отключений электроэнергии только благодаря экстренным резервам и поставкам электроэнергии из Дании.
Ранее схожий набор для выживания рекомендовала собрать Европейская комиссия. В него должны войти вода, еда, аптечка первой помощи, фонарик, спички и зажигалка на случай отключения электричества, зарядное устройство и внешний аккумулятор для телефона, радиоприемник с запасными батарейками, ксерокопии документов, удостоверяющих личность.
При этом Еврокомиссия рекомендует гражданам включить в свой набор «настольные игры, чтобы скоротать время».
Кроме того, Финляндия и Латвия разместили в интернете инструкции для граждан по действиям в кризисных ситуациях, в то время как Эстония обновила и распространила соответствующие методические материалы среди населения. Швеция в конце 2024 года повторно выпустила и разослала по домохозяйствам пособие «В случае кризиса или войны», содержащее рекомендации по укрытию во время авиаударов и созданию запасов продовольствия и воды.
Минобороны Польши заявило в январе о планах обеспечить каждую семью руководством по выживанию до конца текущего года. МВД страны дополнительно подчеркнуло, что все граждане должны быть готовы самостоятельно выживать без помощи властей в течение как минимум 72 часов.
Российская угроза
Еще в 2021 году Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности. Об этом говорилось в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года.
В начале апреля 2025 года экс-глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что британским властям необходимо экстренно разработать план перевооружения из-за сближения России и США.
Однако ранее газета The Telegraph сообщала, что Великобритания не обладает достаточными ресурсами для самостоятельного противодействия России.
На парламентских слушаниях генерал-лейтенант сэр Роб Магоуэн отметил, что текущие расходы на боеприпасы «не соответствуют существующим угрозам», подчеркнув необходимость увеличения инвестиций.
Отвечая на вопрос о способности страны вести полномасштабные боевые действия против России, Магоуэн признал, что имеющихся резервов и запасов вооружений хватит не более чем на два месяца.