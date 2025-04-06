Страх перед Россией. В Британии посоветовали гражданам собрать «тревожный чемоданчик»

Британские власти рекомендуют гражданам собрать трехдневный запас для выживания на случай возможных атак на инфраструктуру и перебоев с электричеством. По данным Daily Mail, в набор должны войти вода, консервы, аптечка, фонарик, документы и даже швейцарский нож. Поводом стали опасения за энергосистему страны, которую якобы может саботировать Россия. Инициатива созвучна рекомендациям ЕС, где советуют дополнить «тревожный комплект» настольными играми.

Британские эксперты по безопасности призывают граждан подготовить трехдневный запас для выживания , ссылаясь на потенциальные атаки со стороны России и возможные перебои с энергоснабжением. Об этом пишет газета Daily Mail (DM)

«В него должны входить вода, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы, и швейцарский армейский нож», — предупреждает газета.

Поводом для таких рекомендаций стали опасения экспертов о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру, включая газопровод Лангелед, через который Норвегия поставляет 40% потребляемого в стране газа, отмечает Daily Mail.

Ситуация усугубляется энергетической политикой Великобритании: переход к углеродной нейтральности привел к закрытию угольных электростанций, сделав страну зависимой от импорта электроэнергии, напоминает газета. DM указывает, что зимой Британия едва избежала масштабных отключений электроэнергии только благодаря экстренным резервам и поставкам электроэнергии из Дании.

Ранее схожий набор для выживания рекомендовала собрать Европейская комиссия. В него должны войти вода, еда, аптечка первой помощи, фонарик, спички и зажигалка на случай отключения электричества, зарядное устройство и внешний аккумулятор для телефона, радиоприемник с запасными батарейками, ксерокопии документов, удостоверяющих личность .

При этом Еврокомиссия рекомендует гражданам включить в свой набор «настольные игры, чтобы скоротать время».

Кроме того, Финляндия и Латвия разместили в интернете инструкции для граждан по действиям в кризисных ситуациях, в то время как Эстония обновила и распространила соответствующие методические материалы среди населения. Швеция в конце 2024 года повторно выпустила и разослала по домохозяйствам пособие «В случае кризиса или войны», содержащее рекомендации по укрытию во время авиаударов и созданию запасов продовольствия и воды.

Минобороны Польши заявило в январе о планах обеспечить каждую семью руководством по выживанию до конца текущего года. МВД страны дополнительно подчеркнуло, что все граждане должны быть готовы самостоятельно выживать без помощи властей в течение как минимум 72 часов.

Российская угроза

Еще в 2021 году Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности. Об этом говорилось в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года.

В начале апреля 2025 года экс-глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что британским властям необходимо экстренно разработать план перевооружения из-за сближения России и США.

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Однако ранее газета The Telegraph сообщала, что Великобритания не обладает достаточными ресурсами для самостоятельного противодействия России.

На парламентских слушаниях генерал-лейтенант сэр Роб Магоуэн отметил, что текущие расходы на боеприпасы «не соответствуют существующим угрозам», подчеркнув необходимость увеличения инвестиций.