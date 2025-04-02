Путин оценил уровень отношений России и Белоруссии

России и Белоруссия совместно укрепляют оборонный потенциал. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии.

«Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси — праздником, символизирующим нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей», — говорится в поздравлении.

Российский президент подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость России и Белоруссии противостоять проявлениям неонацизма.

Путин выразил уверенность, что конструктивные отношения Москвы и Минска будут и впредь активно развиваться. Также он отметил, что продуктивное сотрудничество двух стран во многих сферах, в том числе в торговле и гуманитарной сфере, расширяется.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость принципиальной позиции Москвы и Минска во внешней политике, чтобы избежать манипуляций со стороны Запада.

Ранее в силу вступил договор РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности.