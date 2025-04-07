В Белом доме опровергли готовность Трампа приостановить действие пошлин на 90 дней

В Белом доме опровергли готовность президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин на 90 дней. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Фейковые новости», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт журналисту канала.

До этого в интервью телеканалу Fox News директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт рассказал, что Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Хассетт напомнил, что глава Белого дома выделил Китай как «самого большого обидчика из всех» и раскритиковал Пекин за повышение собственных тарифов в отместку.

На фоне этих заявлений суммарная капитализация 500 крупнейших компаний США прибавила $2 трлн, однако после опровержения она обвалилась на $3 трлн.

3 апреля Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%, десятки других стран также обложены тарифами.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы.