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Зурабишвили назвали сторонницей конфликта на Украине

Парламентарий Папуашвили назвал Зурабишвили сторонницей конфликта на Украине
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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший грузинский лидер Саломе Зурабишвили, как стипендиантка Института Маккейна, является сторонницей продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Институт Маккейна — это институт активистов войны, который противостоит установлению мира на Украине. Саломе Зурабишвили работает в нем, получает там деньги», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что «Институт Маккейна выступал и за вовлечение в военные действия Грузии».

До этого Зурабишвили сравнила протестующих в Грузии с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, оппозиционно настроенная грузинская молодежь находится на улице уже 140 дней и не покидает ее. Она сравнила их с «украинскими друзьями и украинской молодежью, которые не покидают окопы».

Протесты в Грузии начались в октябре 2024 года. Оппозиционные партии и Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее в Грузии заявили, что Зурабишвили расколола оппозицию.

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