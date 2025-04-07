Бывший грузинский лидер Саломе Зурабишвили, как стипендиантка Института Маккейна, является сторонницей продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Институт Маккейна — это институт активистов войны, который противостоит установлению мира на Украине. Саломе Зурабишвили работает в нем, получает там деньги», — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что «Институт Маккейна выступал и за вовлечение в военные действия Грузии».

До этого Зурабишвили сравнила протестующих в Грузии с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, оппозиционно настроенная грузинская молодежь находится на улице уже 140 дней и не покидает ее. Она сравнила их с «украинскими друзьями и украинской молодежью, которые не покидают окопы».

Протесты в Грузии начались в октябре 2024 года. Оппозиционные партии и Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее в Грузии заявили, что Зурабишвили расколола оппозицию.