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На Западе сравнили отношения России и США с охотой медведя на орла

Датский депутат Ярлов сравнил отношения РФ и США с охотой медведя на орла
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«Газета.Ru»

Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов прокомментировал в соцсети X видеозапись, на которой медведь охотится на орла, и сравнил ее с отношениями России и США.

«Идеальная иллюстрация того, что Россия на данный момент делает с Америкой», — написал парламентарий в комментариях под видео.

На кадрах медведь залезает на дерево и нападает на сидящего в гнезде орла. Между ними происходит борьба, из которой косолапый выходит победителем — ему удается схватить птицу и вытащить ее из гнезда.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон выразил обеспокоенность продолжающимся противодействием диалогу между Россией и США со стороны влиятельных кругов в американском правительстве. По его словам, «глубинное государство» США сохраняет враждебное отношение к России, активно противодействуя попыткам нормализации отношений.

Дмитриев отметил, что информационная война против России ведется с высокой интенсивностью, включая целенаправленную дезинформацию о целях ударов по энергетической инфраструктуре. Некоторые высокопоставленные чиновники администрации США не всегда осведомлены о причастности Украины к этим атакам, добавил он.

3 марта политический обозреватель Сергей Латышев заявил, что желание Вашингтона наладить отношения с Москвой обусловлено сближением России и Китая. Он подчеркнул, что нормализация отношений с США не должна выражаться в пренебрежении к Китаю с российской стороны.

Ранее экс-посол США заявил, что Москва и Вашингтон определяют будущее мира.

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