Эстония закроет КПП на границе с Ленинградской областью

Эстония на несколько дней закроет переход Ивангород – Нарва

Пограничный переход »Нарва» в Эстонии на границе с Ленинградской областью закроют на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), передает «Интерфакс».

«Правительством Эстонии принято решение приостановить с 30 апреля по 2 мая включительно работу пункта пропуска «Нарва-1» для пересечения пешеходами», — говорится в сообщении.

До этого представитель эстонского Государственного центра оборонных инвестиций Мати Тикерпуу сообщил о планах Эстонии закупить средства противовоздушной обороны, чтобы защититься от ударов баллистических ракет. По его словам, планируется закупить европейскую систему ПВО SAMP/T с ракетами Aster, американский зенитный ракетный комплекс Patriot и израильские «Праща Давида».

Тикерпуу заявил, что Эстония уже связалась со всеми производителями. В настоящий момент обсуждаются количество, сроки поставок и цены.

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