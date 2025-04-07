Политолог: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

Протесты в США имеют признаки цветной революции, однако речь не идет о свержении американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. На сегодняшний день, по его словам, протестующие лишь пытаются принудить главу Белого дома изменить внутреннюю и внешнюю политику.

«Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками», — считает эксперт.

Он добавил, что сценарий цветной революции крайне опасен для США, поскольку существует вероятность раскола между штатами.

Накануне в США прошли акции под лозунгом «Руки прочь», направленные против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. В разных городах состоялось более 1 тыс. митингов, организованных более чем 150 общественными объединениями. Протестующие осудили увольнения и урезания бюджета, проводимые администрацией Дональда Трампа в рамках политики сокращения государственных трат.

Ранее в европейских столицах прошли акции протеста против политики Трампа.