Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

Политолог Межуев указал на признаки цветной революции в США
close
Andres Kudacki/AP

Протесты в США имеют признаки цветной революции, однако речь не идет о свержении американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. На сегодняшний день, по его словам, протестующие лишь пытаются принудить главу Белого дома изменить внутреннюю и внешнюю политику.

«Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками», — считает эксперт.

Он добавил, что сценарий цветной революции крайне опасен для США, поскольку существует вероятность раскола между штатами.

Накануне в США прошли акции под лозунгом «Руки прочь», направленные против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. В разных городах состоялось более 1 тыс. митингов, организованных более чем 150 общественными объединениями. Протестующие осудили увольнения и урезания бюджета, проводимые администрацией Дональда Трампа в рамках политики сокращения государственных трат.

Ранее в европейских столицах прошли акции протеста против политики Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами