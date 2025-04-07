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В Евросоюзе сочли, что Россия не уважает мирные инициативы США

Представитель ЕК Хиппер: Россия демонстрирует неуважение к инициативам США
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Reuters

Регулярными атаками территории Украины Россия якобы демонстрирует неуважение к мирным инициативам США. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге для журналистов, пишет «Европейская правда».

По ее мнению, Россия якобы не демонстрирует интереса к мирным инициативам и даже показывает к ним неуважение. Она считает, что мир не может быть наивным, когда имеет дело с президентом Владимиром Путиным. В то же время представитель ЕК указала на важность продолжающихся переговоров.

«Но результатом этих мирных переговоров должна быть более сильная Украина, потому что Путин не уважает слабость. Поэтому мы должны поставить Украину в позицию силы. Именно поэтому мы взяли на себя обязательства увеличить нашу оборонную поддержку и наши возможности в этом отношении», – сказала Хиппер.

До этого Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся» бомбардировки Украины, и призвал Россию остановиться. В Кремле в ответ заявили, что Москва поддерживает идею прекращения огня, однако перед этим «предстоит ответить на целый ряд вопросов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.

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