Словацкие активисты завесили оскорбительные надписи на оскверненном советском мемориале

Активисты в Словакии завесили оскорбительные надписи на советском мемориале

Словацкие активисты из гражданского объединения «Брат за брата» завесили национальными флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами мемориале советским воинам, погибшим в боях с фашизмом. Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты провели у мемориала, расположенного на юго-западе страны, памятную акцию, которую поддержали около 200 человек. К памятнику советским воинам возложили венки и зажгли свечи.

Активисты завесили государственными флагами Словакии все нанесенные вандалами оскорбительные надписи.

24 ноября сообщалось, что в столице Болгарии Софии восстановили монумент советским солдатам, который ранее разрушили вандалы.

В середине октября вандалы облили памятник краской и повредили скульптуру с изображением ребенка. Официальную ноту посольство России отправило в МИД Болгарии. В ней ведомство выразило возмущение повторившимся актом вандализма.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника.