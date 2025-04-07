Президенту США Дональду Трампу рано примерять головной убор главного миротворца, поскольку он не достиг серьезных успехов в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя недовольство президента США ударами ВС РФ по территории республики.

Он подчеркнул, что Москва следует обязательствам не атаковать объекты энергетической инфраструктуры согласно договоренностям, достигнутым в Эр-Рияде, пока Киев продолжает наносить неизбирательные удары.

«Дело в том, что Трамп забывает об одной и весьма важной детали. То, что его переговоры с Украиной ни к чему не привели, в отличие от переговоров с Российской Федерацией. Россия взяла на себя обязательства с 18 марта не наносить удары по критическим объектам энергетики Украины. После этого мы не наносим удары по этим объектам», — сказал Красов.

В то же время Украина продолжает наносить удары, от которых страдают в том числе мирные жители, указал депутат. На треке мирного урегулирования у Трампа явно нет успехов, констатировал политик.

До этого Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся» бомбардировки Украины, и призвал Россию остановиться. В Кремле в ответ заявили, что Москва поддерживает идею прекращения огня, однако перед этим «предстоит ответить на целый ряд вопросов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.