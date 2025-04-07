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Царев назвал ресурсную сделку между Украиной и США катастрофой для Киева

Политик Царев: США обрекают Украину на вечное рабство
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Mariam Zuhaib/AP

Ресурсное соглашение, которое президент США Дональд Трамп хочет навязать Украине, станет «катастрофой для Киева». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, украинцев «забирают в бессрочное рабство на много поколений вперед».

«Украина никогда не будет больше богатой страной, владеющей серьезными природными ресурсами. Она будет пожизненно работать на США. Такое впечатление, что Украина воевала с Соединенными Штатами, проиграла и сейчас будет выплачивать пожизненные репарации», — отметил Царев.

Он добавил, что Европа, несмотря на заявления о продолжении поддержки Украины, пытается сесть за стол, где делят этот «пирог», причем со своей «ложкой».

Как сообщает WSJ, Киев не хочет подписывать сделку по редкоземельным металлам с США и намеренно тянет время, чтобы улучшить ее условия. При этом в случае неподписания соглашения Украина рискует навлечь на себя гнев Белого дома. Американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что у Зеленского будут большие проблемы, если он помешает заключению договора. Газета Le Point назвала его кабальным и недоработанным и рассказала, что соглашение предполагает добычу ископаемых в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, от чего зависит политическое будущее Зеленского.

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