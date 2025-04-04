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Политолог объяснил, от чего зависит политическое будущее Зеленского

Политолог Бовт: политическое будущее Зеленского зависит от сделки с США
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Политическая судьба украинского лидера Владимира Зеленского во многом зависит от итоговых параметров ресурсной сделки с США. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт. Киеву, по его словам, необходимо выторговать более приемлемые для себя условия. При этом эксперт напомнил, что второй вариант договора, предложенный Вашингтоном, оказался еще более суровым, чем первый.

«Если условия в результате будут действительно такими кабальными, то это очень плохой сигнал для нынешнего украинского лидера. Ведь он очень хотел бы преподнести сделку как свою победу, выгоду для Украины. Сказать, что пойдут большие американские инвестиции и вообще страна обогатится», — сказал Бовт.

Он добавил, что несмотря на отсутствие на Украине оппозиционных СМИ и политических партий, кто-то может осмелиться растиражировать информацию о реальных условиях сделки. В таком случае у Зеленского будут большие проблемы, резюмировал политолог.

Как сообщает WSJ, Киев не хочет подписывать сделку по редкоземельным металлам с США и намеренно тянет время, чтобы улучшить ее условия. При этом в случае неподписания соглашения Украина рискует навлечь на себя гнев Белого дома. Американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что у Зеленского будут большие проблемы, если он помешает заключению договора. Газета Le Point назвала его кабальным и недоработанным и рассказала, что соглашение предполагает добычу ископаемых в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, на каких условиях Украина хочет закончить конфликт.

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