В Иране отвергли возможность создания собственного ядерного оружия

МИД Ирана: Тегеран ни при каких условиях не станет создавать ядерное оружие

Иран ни при каких обстоятельствах не станет создавать собственное ядерное оружие, так как руководство страны ввело запрет на соответствующую деятельность. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, пишет ТАСС.

По словам дипломата, решение Тегерана не должно поддаваться никаким сомнениям.

«Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве (религиозном предписании — «Газета.Ru») верховного лидера [Исламской Республики Али Хаменеи]», — подчеркнул он.

6 апреля член иранского парламента Мохаммад Касим Османи призвал власти страны создать собственное ядерное оружие, чтобы обеспечить себе равные условия в диалоге с Западом. Как сказал законодатель, до сих пор Тегеран поступал разумно и логично, избегая вооруженных конфликтов. Но «надменность», которую проявляют США и их союзники, не оставляет Исламской Республике иного выбора, кроме как обзавестись собственным ядерным оружием.

Ранее в Кремле рассказали, готова ли РФ участвовать в решении ядерной проблемы Ирана.