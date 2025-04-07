В Иране отвергли возможность создания собственного ядерного оружия

Иран ни при каких обстоятельствах не станет создавать собственное ядерное оружие, так как руководство страны ввело запрет на соответствующую деятельность. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, пишет ТАСС.
По словам дипломата, решение Тегерана не должно поддаваться никаким сомнениям.
«Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве (религиозном предписании — «Газета.Ru») верховного лидера [Исламской Республики Али Хаменеи]», — подчеркнул он.
6 апреля член иранского парламента Мохаммад Касим Османи призвал власти страны создать собственное ядерное оружие, чтобы обеспечить себе равные условия в диалоге с Западом. Как сказал законодатель, до сих пор Тегеран поступал разумно и логично, избегая вооруженных конфликтов. Но «надменность», которую проявляют США и их союзники, не оставляет Исламской Республике иного выбора, кроме как обзавестись собственным ядерным оружием.
Ранее в Кремле рассказали, готова ли РФ участвовать в решении ядерной проблемы Ирана.