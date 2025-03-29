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В Совфеде раскритиковали заявление еврокомиссара Кос о вице-премьере Сербии

Сенатор Косачев обвинил еврокомиссара Кос в грубом вмешательстве в дела Сербии
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Илья Питалев/РИА Новости

Высказывание еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о вице-премьере Сербии Александре Вулине является бесцеремонным вмешательством во внутренние дела этой страны. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил член Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«[Это] прямое, бесцеремонное и грубое вмешательство [в дела Сербии]», — отметил российский парламентарий.

При этом сенатор не стал отвечать на вопрос, каким образом Белград мог бы отреагировать на действия еврокомиссара. Он подчеркнул, что сербское руководство должно самостоятельно решить, как поступить в данной ситуации.

«Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться в их дела, в отличие от ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru»)», — добавил Косачев.

29 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не войдет в состав нового правительства страны. Таким образом она прокомментировала интервью политика для РИА Новости, в ходе которого он исключил возможность присоединения республики к ЕС. В то же время заместитель главы кабинета министров заявил, что его страна может вступить в БРИКС.

Ранее Вучич допустил, что Украина вступит в ЕС быстрее, чем его страна.

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