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Дугин подвел итоги визита главы МИД Китая в Москву

Философ Дугин: Россию и Китай невозможно поссорить
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Как бы ни старались западные политические элиты поссорить Россию и Китай, это сделать не получится. Такое мнение в статье для Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин, комментируя недавний визит главы МИД КНР Ван И.

«Нас с Китаем не поссорить, у нас есть общие ценности, общие интересы и общая стратегия — Большая Евразия. Все это не подлежит никакому обмену, не продается, как не продаются наша Победа и наши национальные интересы», — подчеркнул Дугин.

Он добавил, что необходим серьезный диалог о перераспределении зон влияния в интересах суверенных государств. Однако, по его словам, речь о том, чтобы обменять альянс с Китаем на альянс с США, не идет.

Глава китайского внешнеполитического ведомства приехал в Москву с официальным визитом 31 марта. Его поездка продлилась до среды, 2 апреля. Ван И встретился с российским лидером Владимиром Путиным, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД КНР также прокомментировал отношения России и Соединенных Штатов — он заявил, что первые шаги по нормализации отношений вселяют оптимизм в текущую международную обстановку.

Ранее в США назвали опасной стратегию Трампа в отношении России и Китая.

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