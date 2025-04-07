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Сийярто обвинил Брюссель в экономических проблемах Европы

Сийярто: неумелая политика Брюсселя привела к проблемам в экономике стран ЕС
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Неумелая политика Брюсселя в области безопасности и экономики сильно подорвала конкурентоспособность стран ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Брюссель ставит европейские компании в сложное положение, политизируя экономические вопросы совершенно ненужным образом», — написал он.

Глава МИД Венгрии напомнил ситуацию, когда в июне прошлого года ЕС ввели пошлины на китайские электромобили, против которых выступили европейские автопроизводители. После этого Еврокомиссия не смогла наладить таможенное сотрудничество с США. Сийярто отметил, что если бы пошлины на автопром, который является основой экономики двух континентов, наоборот были снижены, от этого выиграли бы все.

4 апреля экономист Робин Винклер призвал ЕС готовиться к введению экстренных мер в отношении дешевых товаров из Азии на фоне повышения пошлин на товары, ввозимые США. Эксперт предположил, что производители из Китая, лишившись американского рынка, попытаются захватить рынок Евросоюза. Это означает, что Брюсселю стоит подумать о защитных мерах, наподобие тех, что он вел в отношении китайских электромобилей, отметил экономист.

Ранее стало известно, что Россия может выиграть от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем.

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