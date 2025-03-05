Россия может выиграть от торговых войн США с Канадой, Мексикой и Китаем

Если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» доктор экономических наук Кирилл Щербаков.

«Ослабление позиций США из-за торговых войн может создать окна возможностей для России. России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов при снижении США импорта из Канады и Мексики. Китай, которому нужны новые рынки из-за американских тарифов, станет активнее сотрудничать с Россией, увеличивая инвестиции и торговлю, а это влечет за собой рост цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе», — отметил Щербаков.

По его словам, если мировая экономика замедлится, в краткосрочном периоде цены на энергоресурсы, скорее всего, снизятся. Однако в долгосрочной перспективе экономист ожидает их рост, если кризис приведет к снижению добычи в других странах.

По мнению Щербакова, России нужно воспользоваться сложившейся ситуацией для увеличения влияния на энергетические рынки, предлагая свои ресурсы по более выгодным и конкурентоспособным ценам.

Экономист уточнил, что перестройка логистики и развитие новых торговых связей, если Китай начнет искать альтернативные пути для поставок товаров, даст толчок развитию транспортных коридоров через Россию (например, через Сибирь и Арктику). Тем самым будет развиваться Транссиб и Северный морской путь, добавил эксперт.

Однако, по его словам, замедление роста мировой экономики снизит спрос на российские ресурсы (нефть, газ, металлы) и негативно отразится на бюджете РФ, а волатильность валютных рынков приведет к скачкам курса рубля.

«Если Канада и Мексика сократят экспорт в США, они могут попытаться компенсировать потери на других рынках, включая Европу, Азию и Россию. Как результат — будет усиление конкуренции за рынки сбыта для российских компаний. Рост цен на импортные товары из Китая и других стран может повлиять на стоимость электроники, автомобилей и бытовой техники в России», — сказал Щербаков.

Он допустил, что в ответ на действия США другие страны могут изменить свои торговые стратегии — например, ЕС способен усилить протекционистские меры, что затруднит российский экспорт. Щербаков подчеркнул, что Китай, пострадавший от американских санкций, может усилить экономическое давление на Россию, требуя скидок на энергоресурсы или наращивая экспорт в российский рынок, вытесняя местных производителей.

В 2025 году США начали новые торговые конфликты с несколькими странами. 1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25%-ные пошлины на все товары из Канады и Мексики, за исключением нефти и энергоносителей, для которых установлен тариф в 10%. Эти меры направлены на сокращение торгового дефицита США, борьбу с нелегальной иммиграцией и предотвращение поставок фентанила через границы с этими странами. В ответ Канада и Мексика заявили о введении ответных тарифов на американские товары, утверждая, что действия США нарушают Соглашение США — Мексика — Канада (USMCA). Кроме того, США продолжают торговое противостояние с Китаем, начатое в 2018 году. В 2025 году произошел новый виток обострения отношений, характеризующийся взаимными пошлинами, тарифами и ограничениями, что оказывает влияние на глобальные рынки.

Ранее в МИД Китая призвали США к диалогу на фоне слухов о торговой войне.