Евросоюз обложил пошлинами китайские электромобили

Евросоюз ввел пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из КНР», — отмечается в документе.

В Еврокомиссии уточнили, что для основных производителей электромобилей размер пошлин составит от 17,4% до 37,6%. Вместе с тем в ЕК отметили, что переговоры с Китаем в последние месяцы интенсифицировались и Евросоюз рассчитывает на урегулирование ситуации с поставками китайских электромобилей в Европу на основании переговоров с опорой на нормы Всемирной торговой организации.

Высокие пошлины на электромобили из Китая были введены в Европе по результатам расследования о противодействии «незаконным субсидиям», которое продолжалось на протяжении девяти месяцев. В ЕС считают, что внешнюю экспансию производителей электромобилей поддерживает правительство КНР.

Ранее стало известно, что китайский производитель электромобилей Neta может выйти на российский рынок.