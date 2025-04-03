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Россия поможет «Альянсу государств Сахеля» укрепить оборону и безопасность

Лавров: РФ готова оказывать всестороннее содействие «Альянсу государств Сахеля»
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова оказать «Альянсу государств Сахеля» всестороннее содействие в обороне, безопасности и экономике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров Россия — «Сахельская тройка», пишет РИА Новости.

«Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах», — сказал Лавров, говоря о помощи, которую готова оказать Россия «Альянсу государств Сахеля».

3 апреля в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера, входящих в конфедерацию «Альянс государств Сахеля», с российскими властями. Центральной темой стало сотрудничество с РФ.

Президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации Сахельского альянса в июле 2024 года.

Глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани тогда заявил, что «Альянс государств Сахеля» будет защищать население от любой угрозы терроризма, восстания, вооруженного бандитизма и всех других враждебных действий, исходящих извне.

Ранее Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле.

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