Германия должна приложить все усилия, чтобы не допустить войны с Россией. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

«Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать все, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем», — сказала немецкий депутат на предвыборном митинге в Берлине.

Вагенкнехт добавила, что в настоящее время элиты Европы и Германии представляют опасность для народа. По ее словам, это связано с втягиванием региона и страны в конфликт с Россией.

18 февраля кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что Германии нужно будет восстановить отношения с Россией. Он подчеркнул, что РФ культурно и исторически является европейским государством.

Ранее в Германии призвали отменить санкции против России.