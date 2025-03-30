Немцев призвали быть готовыми отправить своих детей «на войну»

Spiegel: в Европе начинается предвоенный период, Германия и ее армия изменятся

Послевоенный период в Европе заканчивается и начинается предвоенный, немцы должны быть готовы отправить своих детей на войну, поскольку бундесверу нужны не только оружие и деньги. Об этом пишет портал Der Spiegel.

«Заканчивается послевоенный период, начинается довоенный период. Это момент, когда идея вечного мира, которая так долго казалась реалистичной и естественной, оказывается иллюзией», — говорится в тексте.

По мнению автора, мысль о том, что «немецкие солдаты сражаются за свободу Украины, кажется немыслимой», но этого нельзя исключать. По его мнению, обратные заявления якобы делают конфликт «более предсказуемым» для российского лидера Владимира Путина.

«Но для нового Бундесвера одних только оружия и денег будет недостаточно; ему нужны люди, способные защитить страну в чрезвычайной ситуации. Еще как минимум 50 000 солдат, по некоторым оценкам — 90 000. Министр обороны говорит о военном потенциале, министр иностранных дел — об оборонном потенциале. Обсуждается вопрос о восстановлении военной службы. Эта страна изменится», — пишет Der Spiegel.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины в том или ином виде будет сигналом для российского лидера Владимира Путина.

Ранее Зеленский обратился к союзникам по поводу размещения миротворцев на Украине.