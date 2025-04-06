Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил последствия для Трампа из-за массовых митингов в США

Политолог Дудаков исключил серьезные последствия для Трампа из-за митингов в США
close
Daniel Cole/Reuters

Не стоит ждать серьезных последствий для Дональда Трампа на фоне проходящих в Соединенных Штатах митингов против его политики. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт указал, что демократы действительно пытаются поднять протестную волну против главы государства, однако последствий ждать не стоит. Дудаков напомнил, что во время первого срока Трампа протесты были более значимыми, однако это никак на нем не сказалось.

«Даже если численность протестов была бы больше, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать. Поэтому не стоит преувеличивать значимость протестов, которые мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах», — сказал он.

По его словам, нынешние протесты стоит рассматривать строго как временную ситуацию.

В США прошли акции под лозунгом «Руки прочь», направленные против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. В разных городах состоялось более 1 тыс. митингов, организованных более чем 150 общественными объединениями. Протестующие осудили увольнения и урезания бюджета, проводимые администрацией Дональда Трампа в рамках политики сокращения государственных трат.

Ранее в конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами