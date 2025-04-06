Политолог оценил последствия для Трампа из-за массовых митингов в США

Не стоит ждать серьезных последствий для Дональда Трампа на фоне проходящих в Соединенных Штатах митингов против его политики. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт указал, что демократы действительно пытаются поднять протестную волну против главы государства, однако последствий ждать не стоит. Дудаков напомнил, что во время первого срока Трампа протесты были более значимыми, однако это никак на нем не сказалось.

«Даже если численность протестов была бы больше, это все можно вполне спокойно и легко игнорировать. Поэтому не стоит преувеличивать значимость протестов, которые мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах», — сказал он.

По его словам, нынешние протесты стоит рассматривать строго как временную ситуацию.

В США прошли акции под лозунгом «Руки прочь», направленные против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. В разных городах состоялось более 1 тыс. митингов, организованных более чем 150 общественными объединениями. Протестующие осудили увольнения и урезания бюджета, проводимые администрацией Дональда Трампа в рамках политики сокращения государственных трат.

Ранее в конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней.