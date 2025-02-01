Установлена личность лжероссиянина, снявшего оскорбительный ролик про узбеков

ФСБ России удалось установить личность гражданина Украины, который притворился россиянином и шовинистически высказывался о представителях узбекской нации. Об этом сообщило в Telegram-канале посольство РФ в республике.

По данным ФСБ, оскорбительный ролик снял украинец из Николаевской области Николай Кочмарик. Сейчас он находится на Украине и поддерживает ВСУ. Видео было опубликовано на YouTube-канале, который контролируют литовские спецслужбы.

В российском посольстве «решительно осудили» произошедшее и сочли инцидент манипуляцией, на которую Киев пошел с подачи Запада для того, чтобы подорвать отношения Москвы и Ташкента.

До этого в МИД Узбекистана заявили, что видеозапись с оскорблением узбекского народа была сфабрикована, чтобы внести разлад в отношения республики с РФ. По словам пресс-секретаря ведомства Ахрора Бурханова, как только ролик нашли, сразу же связались с российской стороной. После проверки стало известно, что видео было создано деструктивными силами для провокации и разлада между государствами.

Ранее в Узбекистане потребовали извинений от Кадырова.