Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлена личность лжероссиянина, снявшего оскорбительный ролик про узбеков

Посольство РФ: ролик про узбеков снял сторонник ВСУ из Николаевской области
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

ФСБ России удалось установить личность гражданина Украины, который притворился россиянином и шовинистически высказывался о представителях узбекской нации. Об этом сообщило в Telegram-канале посольство РФ в республике.

По данным ФСБ, оскорбительный ролик снял украинец из Николаевской области Николай Кочмарик. Сейчас он находится на Украине и поддерживает ВСУ. Видео было опубликовано на YouTube-канале, который контролируют литовские спецслужбы.

В российском посольстве «решительно осудили» произошедшее и сочли инцидент манипуляцией, на которую Киев пошел с подачи Запада для того, чтобы подорвать отношения Москвы и Ташкента.

До этого в МИД Узбекистана заявили, что видеозапись с оскорблением узбекского народа была сфабрикована, чтобы внести разлад в отношения республики с РФ. По словам пресс-секретаря ведомства Ахрора Бурханова, как только ролик нашли, сразу же связались с российской стороной. После проверки стало известно, что видео было создано деструктивными силами для провокации и разлада между государствами.

Ранее в Узбекистане потребовали извинений от Кадырова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами