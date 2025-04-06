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Матвиенко заявила об амбициях стран Европы, которые мешают миру на Украине

Матвиенко: страны ЕС игнорируют идеи по мирному решению украинского кризиса
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Европейские страны тратят огромные деньги на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Западные страны в угоду своим геополитическим амбициям, стремлению нанести России стратегическое поражение тратят сотни миллиардов долларов на оружие для киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному решению украинского конфликта», — сказала Матвиенко в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Также Матвиенко во время своего выступления заявила о желании Европы, которая спровоцировала две мировые войны, развязать третью мировую с Россией. По мнению политика, такими действиями лидеры ЕС вновь подводят планету к краю пропасти.

До этого немецкий журналист заявил, что Евросоюз делает все возможное, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пока Москва и Вашингтон пытаются договориться о мире, ЕС чинит препятствия этому везде где только можно. Журналист подчеркнул, что пустые заявления европейских элит о необходимости победы Украины только обостряют ситуацию и заводят ее в тупик.

Ранее Тимошенко спрогнозировала сроки завершения конфликта на Украине.

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