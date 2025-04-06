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В Германии указали на попытки Евросоюза сорвать мирное урегулирование на Украине

BZ: Евросоюз делает все возможное, чтобы сорвать мирный процесс по Украине
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Thomas Peter/Reuters

Европейский союз делает все возможное, чтобы сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку дает журналист Фабиан Шайдлер на страницах газеты Berliner Zeitung.

По его словам, в тот момент, когда начались переговоры Москвы и Вашингтона о прекращении огня и разрядке, Евросоюз чинит препятствия мирному процессу везде, где только можно.

Журналист отметил, что пустые заявления европейских элит о необходимости победы Украины лишь обостряют обстановку и заводят ситуацию в тупик. Такое развитие событий не только ухудшает ситуацию для Киева, но и дискредитирует Евросоюз, отметил он.

«Утверждение, что Украина может выиграть войну, также совершенно нереалистично <…> Однако ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признать эти факты. Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений <…> но и срывают текущие переговоры», — подчеркнул Шайдлер.

До этого аналитики Института изучения войны (ISW) выступили с заявлением, что только сильная армия и гарантии безопасности от стран Запада якобы могут привести к прочному миру на Украине.

Ранее Пушков заявил о планах перевооружения и ремилитаризации Германии.

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