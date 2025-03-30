МИД Белоруссии: в ЕС все больше сомневаются в благотворном влиянии санкций

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о растущем понимании среди европейских политиков пагубности санкционного давления на Минск и Москву. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.

Дипломат отметил, что, хотя единой позиции в ЕС по пересмотру санкций пока нет, число политиков, признающих негативные последствия ограничительных мер и торговых барьеров для Белоруссии и России, неуклонно растет.

Рыженков указал на изменение риторики в странах Прибалтики, а также на высказывания многих европейских политиков, критикующих санкционную политику.

По словам министра, изменение подхода США к отношениям с Россией, в частности, акцент на традиционных ценностях, также способствует смягчению позиции некоторых европейских стран в отношении Москвы и Минска.

На днях Европейский союз расширил персональные санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом. В список рестрикций были внесены 25 физических лиц и семь организаций.

Ранее Белоруссия предложила приравнять санкции к терроризму.