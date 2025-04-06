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Оппозиция в Турции объявила сбор подписей по недоверию Эрдогану

Лидер турецкой оппозиции объявил сбор подписей по недоверию Эрдогану
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Depo/Global Look Press

В Турции организован масштабный сбор подписей с целью выражения недоверия президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану и проведения досрочных выборов главы государства. Инициатором этого стал лидер крупнейшей в стране оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкие оппозиционные каналы.

«Буквально с понедельника мы начинаем сбор подписей по всем домам, по всем улицам нашей страны, чтобы показать Эрдогану самую масштабную позицию по недоверию», — заявил Озель.

Он также отметил, что оппозиция готова провести досрочные президентские выборы в Турции уже в июне. Однако если к этому времени не удастся собрать необходимое количество голосов жителей страны, то их можно будет перенести на ноябрь. Ожидается, что на досрочных выборах конкуренцию Эрдогану составит кандидат от Народно-республиканской партии.

До этого Озгюр Озель в соцсети Х обвинил Эрдогана в отдалении Турции от Европы. В качестве подтверждения своих слов оппозиционер напомнил об отмене визитов ряда членов Европарламента в Турцию в апреле и встречи европейских чиновников с главой МИД страны на Дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее Озель захотел встретиться с Путиным в России.

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