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Зеленского обвинили в срыве мирных инициатив Трампа

Херсонский губернатор Сальдо обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив Трампа
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве мирных инициатив президента США Дональда Трампа. С таким мнением он выступил в интервью для РИА Новости.

По словам Сальдо, делает он это по указке глобалистов, а также ради собственной выгоды, поскольку окончание военного конфликта будет означать и конец его мандата.

«Большая часть Европы остается под контролем глобалистов и их ставленников, которые плюют на мнение европейцев и готовы ввергнуть Европу в войну, лишь бы не отказаться от призрачного мирового господства», — заявил Сальдо.

При этом он отметил, что глобализация «в навязываемом глобалистами деструктивном виде» провалилась, что демонстрируется ее отвержением со стороны масс и «здравомыслящей части западной элиты», в том числе в США.

До этого офис премьера Британии Стармера заявил об окончании эпохи глобализации из-за ввода США пошлин на экспорт из большинства стран мира.

Ранее Лавров объяснил, как Запад сам разрушает глобализацию.

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