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В Молдавии высказались о будущем отношений с Россией

Додон: Молдавия неизбежно восстановит стратегическое партнерство с РФ
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Kremlin Pool/Global Look Press

Молдавии придется восстановить стратегическое партнерство с РФ, так как это отвечает национальным интересам страны и соответствует желанию большинства граждан. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Молдавию и Россию всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество, у нас общие исторические, культурные и духовные корни», — написал Додон.

Он отметил, что несмотря на текущие сложности в отношениях двух стран, «временщикам у власти в Молдавии не удастся рассорить наши народы».

Отношения между РФ и Молдавией начали ухудшаться в конце 2020 года после прихода к власти президента Майи Санду. Она известна своими антироссийскими взглядами и поддерживает европейских политиков.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Молдавии запретить въезд в страну российскому лидеру Владимиру Путину, которое вступило в силу 27 апреля 2023 года. По мнению представителя Кремля, действующие власти республики стремятся в сторону русофобии, они хотят стать для РФ недружественной страной. Однако, как подчеркнул Песков, это не совсем совпадает с настроем местных жителей.

Ранее в МИД РФ рассказали, при каком условии Молдавии бы «не было».

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