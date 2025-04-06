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Западные аналитики назвали лучшую гарантию мира на Украине

ISW: сильная армия и гарантии безопасности Запада гарантируют мир на Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Только сильная армия и гарантии безопасности от стран Запада якобы могут привести к прочному миру на Украине. С таким заявлением выступили аналитики Института изучения войны (ISW).

«ISW продолжает оценивать, что сильная украинская армия, поддержанная западными гарантиями безопасности, является важнейшей составляющей послевоенного европейского устройства безопасности, которая может гарантировать постоянный мир на Украине», — говорится в тексте.

По утверждению авторов, требования России о демилитаризации республики якобы «противоречат усилиям президента США Дональда Трампа достичь продолжительного мира».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины должен разработать Евросоюз. Необходимо «меньше говорить и больше действовать», подчеркнул Рубио.

«Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа», — отметил он.

Ранее в США призвали Запад «срочно» заключать мир с Россией по Украине.

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