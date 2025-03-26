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В Британии предрекли провал плану Европы по перевооружению на €800 млрд

Аналитик Меркурис: перевооружение Европы на €800 млрд обречено на провал
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Jean-Francois Badias/AP

План Европейского союза о перевооружении столкнется с серьезными проблемами, которые могут привести к неудаче. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит €800 млрд на оборону, очень глубоко заблуждается. Аналитик считает, что эти средства будут потрачены на различные проекты и погашение долгов, произойдет такая же ситуация, как с фондом восстановления после пандемии коронавируса, когда финансирование шло не на планируемые цели.

Меркурис также подчеркнул, что в Европе не признают одну из основных проблем — отсутствие нужной промышленной базы для осуществления планов по перевооружению. Без адресации этого вопроса старания по укреплению оборонной способности европейских стран окажутся неэффективными, добавил эксперт.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее журналист Чей Боуз назвал русофренией подготовку Европы к предполагаемой войне с РФ.

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