Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Департамент Маска запланировал уволить обслуживающих ядерные ракеты США работников

DOGE Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты
close
Allison Robbert/Pool/Reuters

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, назвал «второстепенными» 8,5 тыс. работников министерства энергетики страны и Национального управления ядерной безопасности, которые занимаются совершенствованием и ремонтом ядерных боеголовок США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документ с соответствующей информацией.

«В департаменте насчитывается около 17 500 федеральных должностей, которые выходят за рамки обязанностей по ядерному оружию», — говорится в сообщении.

Согласно данным AP, в сфере управления ядерной безопасностью под сокращения могут попасть 500 из 3 тыс. человек. В документе подчеркивается, что окончательное решение по данному вопросу не принято и власти рассматривают «различные варианты».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Маск может уйти со своего поста в правительстве США по истечении 130-дневного срока его полномочий временного советника президента Дональда Трампа.

Ранее отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами