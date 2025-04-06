Департамент Маска запланировал уволить обслуживающих ядерные ракеты США работников

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, назвал «второстепенными» 8,5 тыс. работников министерства энергетики страны и Национального управления ядерной безопасности, которые занимаются совершенствованием и ремонтом ядерных боеголовок США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документ с соответствующей информацией.

«В департаменте насчитывается около 17 500 федеральных должностей, которые выходят за рамки обязанностей по ядерному оружию», — говорится в сообщении.

Согласно данным AP, в сфере управления ядерной безопасностью под сокращения могут попасть 500 из 3 тыс. человек. В документе подчеркивается, что окончательное решение по данному вопросу не принято и власти рассматривают «различные варианты».

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Маск может уйти со своего поста в правительстве США по истечении 130-дневного срока его полномочий временного советника президента Дональда Трампа.

Ранее отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера».