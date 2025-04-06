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Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срок

Подоляк: Зеленский должен выдвигаться на второй срок
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Alina Smutko/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом пишет издание УНИАН.

Подоляк уверен, что Зеленский проводит «эффективную» внешнюю политику и может объединить поддержку Запада для восстановления страны. Он считает, что украинский лидер «всецело погружен в конфликт с Россией и знает пути его разрешения».

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года.

Депутат, экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что провести выборы на Украине в соответствии с правилами можно лишь после отмены военного положения. В случае, если их провести во время его действия, то власти смогут ограничить доступ к СМИ.

Другой депутат Рады, Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, отметил, что Зеленский намерен затянуть процесс подготовки к выборам на Украине еще на год, надеясь, что республиканцы в конгрессе потерпят поражение на промежуточных выборах в США.

В свою очередь Подоляк отметил, что на Украине «нет никакой подготовки к выборам», заявлять об отмене военного положения в мае 2025 года и выборах «немного сложно».

Ранее на Украине назвали сроки проведения выборов президента.

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