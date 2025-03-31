На Украине назвали сроки проведения выборов президента

Блогер Шарий: выборы на Украине будут назначены в мае

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, США предложили Украине провести выборы в конце весны этого года. Зеленский должен уйти с поста президента Украины и передать власть спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, как того требует законодательство страны, написал Шарий.

Он добавил, что в республике также должно быть сформировано правительство национального единства, в которое войдут «всем известные лица». Блогер считает, что Зеленский «проигрывает, поэтому он будет мутить максимально».

Шарий добавил, что для Зеленского сейчас все складывается плохо.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы главы государства в 2024 году были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский отмечал, что сейчас выборы несвоевременны. Однако, США, в том числе президент Дональд Трамп неоднократно призывали Киев провести президентские выборы.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный оценил перспективу участия в выборах президента Украины.