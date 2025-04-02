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Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен

Макрон указал на независимость правосудия, говоря о приговоре Марин Ле Пен
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал приговор лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на представителя французского правительства Софи Примас.

По ее словам, в контексте обвинительного приговора Ле Пен президент Франции «повторил три вещи». Он напомнил, что правосудие является независимым, а угрозы в адрес судей недопустимы и неприемлемы. Кроме того, по словам Макрона, закон и правосудие равны и одинаковы для всех.

Глава государства также указал на возможность Ле Пен обжаловать приговор.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее Ле Пен оценила реакцию РФ на запрет ей избираться во Франции.

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