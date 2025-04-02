Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал приговор лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на представителя французского правительства Софи Примас.

По ее словам, в контексте обвинительного приговора Ле Пен президент Франции «повторил три вещи». Он напомнил, что правосудие является независимым, а угрозы в адрес судей недопустимы и неприемлемы. Кроме того, по словам Макрона, закон и правосудие равны и одинаковы для всех.

Глава государства также указал на возможность Ле Пен обжаловать приговор.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее Ле Пен оценила реакцию РФ на запрет ей избираться во Франции.