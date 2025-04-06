Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боснийский суд запретил Додику быть президентом сербского энтитета

Суд БиГ обвинил Додика в несоблюдении решений «высокого представителя»
close
Shutterstock

Суд Боснии и Герцеговины обвинил президента Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) Милорада Додика в несоблюдении решений высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, который, однако, не был утвержден ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьер-министра энтитета Радована Вишковича и спикера местного парламента Ненада Стевандича.

В Боснии продолжается политическое противостояние между Республикой Сербской и высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. Конфликт возник после того, как Россия и Китай вступили в противостояние с США, Францией и Британией в ООН относительно утверждения Шмидта на посту — в итоге, несмотря на фактическое отсутствие утверждения Шмидта на посту, он продолжает занимать должность.

При этом Республика Сербская, Сербия, Китай и Россия не признают полномочий Шмидта.

Должность высокого представителя подразумевает крайне широкие полномочия — в частности, опираясь на них, Шмидт может уволить любого избранного политика в БиГ, а также запрещать любому лицу участие в выборах и занятие любой выборной или назначаемой общественной должности. Но для этого энтитеты должны не достичь соглашения по ключевым вопросам.

Сам Милорад Додик попросил гарантов защитить Дейтонское соглашение — в том числе этот призыв обращен к России.

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами