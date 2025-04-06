Суд Боснии и Герцеговины обвинил президента Республики Сербской (энтитет в составе БиГ) Милорада Додика в несоблюдении решений высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, который, однако, не был утвержден ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьер-министра энтитета Радована Вишковича и спикера местного парламента Ненада Стевандича.

В Боснии продолжается политическое противостояние между Республикой Сербской и высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. Конфликт возник после того, как Россия и Китай вступили в противостояние с США, Францией и Британией в ООН относительно утверждения Шмидта на посту — в итоге, несмотря на фактическое отсутствие утверждения Шмидта на посту, он продолжает занимать должность.

При этом Республика Сербская, Сербия, Китай и Россия не признают полномочий Шмидта.

Должность высокого представителя подразумевает крайне широкие полномочия — в частности, опираясь на них, Шмидт может уволить любого избранного политика в БиГ, а также запрещать любому лицу участие в выборах и занятие любой выборной или назначаемой общественной должности. Но для этого энтитеты должны не достичь соглашения по ключевым вопросам.

Сам Милорад Додик попросил гарантов защитить Дейтонское соглашение — в том числе этот призыв обращен к России.

Ранее в Сербии поблагодарили Россию за предотвращение госпереворота в стране.