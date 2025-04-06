В США считают, что сделка по недрам с Украиной потребует огромных вложений

Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия. Об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что «гамбит» киевских властей по минералам превратился в политическую катастрофу, поскольку у Украины может не оказаться огромных ресурсов, которые она обещала администрации президента США Дональду Трампу. Более того, добыча потребует денег и времени, что далеко не соответствует срокам, которые предполагал глава Белого дома.

Politico обращает внимание, что сначала должен закончиться конфликт Украины с Россией, прежде чем Киев сможет извлечь прибыль из своей промышленности по добыче полезных ископаемых. Кроме того, стране необходимо будет восстановить разрушенную энергосистему, получить определенные инвестиции как в горнодобывающую, так и перерабатывающую промышленность.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

28 марта американское агентство Bloomberg сообщало, что Украина может внести свои поправки в проект соглашения по минералам между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Украина получила проект соглашения с США по ресурсам.