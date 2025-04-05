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В Грузии объяснили кадровые перестановки в кабмине

Кобахидзе назвал кадровые перестановки в кабмине необходимыми
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Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кадровые перестановки в правительстве страны были необходимы для улучшения деятельности правительства. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас очень хорошая команда, состоящая из профессионалов, среди которых я имею в виду недавно назначенных чиновников. Мы сделаем все возможное, чтобы продолжить эффективное, стремительное развитие страны», — сказал он.

По словам Кобахидзе, перестановки «не связаны с персональными проблемами» и сделаны только с точки зрения эффективности работы.

В минувшую пятницу в отставку ушел глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а также глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.

Недавно парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах. За принятие закона проголосовали 86 депутатов. Он вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного органа страны. Напомним, прошлая версия закона об иноагентах была отозвана из парламента страны.

Ранее в ЕС высказались о принятии закона об иноагентах.

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