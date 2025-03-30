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Политолог объяснил, зачем Британия пытается столкнуть Европу с Россией

Политолог Ищенко: Британия провоцирует конфликт ЕС и РФ для давления на США
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Global Look Press

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что Великобритания провоцирует конфликт Европы с Россией, чтобы оказать давление на администрацию Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию «Военное дело».

«Задача Лондона — не победить Россию, а вернуть США к политике конфронтации, от которой Трамп пытается уйти», — отметил эксперт.

По его словам, Европа стремится создать ситуацию, которая напугает американскую общественность и заставит Трампа либо изменить курс, либо потерять власть.

Ищенко подчеркнул, что британцы хотят затянуть конфликт, избегая ядерной эскалации, но рассчитывая на уступки Москвы.

«Проблема в том, что Европа и НАТО не готовы быть «жертвами» ради чужих интересов. Лондон продолжает провокации — пока безуспешно, но риск реализации сохраняется», — добавил он.

Аналитик также указал, что текущая стратегия Запада направлена на компенсацию потерь от противостояния с Россией, однако внутренние противоречия между союзниками усложняют достижение целей.

29 марта депутат Госдумы Юрий Нестеренко заявил, что отправка так называемых миротворческих сил на Украину может привести к потенциальному столкновению России с НАТО, а в таких инициативах нет ничего здравомыслящего.

Ранее Венгрия потребовала от Брюсселя объяснений в связи с подготовкой ЕС к войне с РФ.

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