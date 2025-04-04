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Экс-глава ЦБ рассказал, как пошлины Трампа скажутся на России

Экс-глава ЦБ Дубинин: российская нефть оказалась под угрозой из-за пошлин Трампа
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Mark Schiefelbein/AP

Введенные Соединенными Штатами пошлины не принесут никаких благоприятных последствий для России, считает бывший глава ЦБ, экономист Сергей Дубинин. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Тарифная война пока что находится в первой стадии. Главный вопрос заключается в том, будет ли какой-то ответ. Соединенные Штаты составляют порядка 24% мирового ВВП, страны Евросоюза — порядка 17%, Китай — 18%. И будет ли между этими блоками большое столкновение — это главный вопрос. Если это случится, то может замедлиться рост самой международной торговли, а за этим последует снижение спроса и на экспортную продукцию из России», — сказал эксперт.

Дубинин отметил, что под угрозой оказалась прежде всего российская сырьевая продукция, то есть нефть и продукты первичной переработки:

«Замедление роста международной торговли чревато для России потерей объемов поставок на мировой рынок и снижением поступлений выручки в разных валютах. Однако я не ожидаю каких-то быстрых драматических изменений для России в связи с американскими пошлинами, так как из-за санкций Москва фактически оказалась отрезана от мировых финансовых рынков», — заключил экономист.

Президент США ввел базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары. При этом некоторые страны обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова. России в перечне нет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о реакции на пошлины Трампа в мире и США.

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«Тарифные войны» Трампа
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