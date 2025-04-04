Экс-глава ЦБ рассказал, как пошлины Трампа скажутся на России

Введенные Соединенными Штатами пошлины не принесут никаких благоприятных последствий для России, считает бывший глава ЦБ, экономист Сергей Дубинин. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Тарифная война пока что находится в первой стадии. Главный вопрос заключается в том, будет ли какой-то ответ. Соединенные Штаты составляют порядка 24% мирового ВВП, страны Евросоюза — порядка 17%, Китай — 18%. И будет ли между этими блоками большое столкновение — это главный вопрос. Если это случится, то может замедлиться рост самой международной торговли, а за этим последует снижение спроса и на экспортную продукцию из России», — сказал эксперт.

Дубинин отметил, что под угрозой оказалась прежде всего российская сырьевая продукция, то есть нефть и продукты первичной переработки:

«Замедление роста международной торговли чревато для России потерей объемов поставок на мировой рынок и снижением поступлений выручки в разных валютах. Однако я не ожидаю каких-то быстрых драматических изменений для России в связи с американскими пошлинами, так как из-за санкций Москва фактически оказалась отрезана от мировых финансовых рынков», — заключил экономист.

Президент США ввел базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары. При этом некоторые страны обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова. России в перечне нет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о реакции на пошлины Трампа в мире и США.