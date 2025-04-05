Стармер и Макрон готовы рассмотреть любые ответные меры на пошлины США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу новых пошлин на импорт, введенных Соединенными Штатами. Политики договорились рассмотреть различные варианты ответных мер, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр провел разговор с президентом Макроном, после того как США объявили на этой неделе о введении дополнительных пошлин. Они согласились, что торговая война не отвечает ничьим интересам, однако ничего не следует исключать, и что важно держать бизнес в курсе развития ситуации», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Макрон и Стармер также единодушно высказались против эскалации торговой войны, отметив, что она не выгодна ни одной из сторон.

Накануне издание Euractiv писало, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины в отношении иностранной продукции большинства стран мира могут привести к «концу американского века». Также отмечалось, что результатом такой экономической политики администрации в Вашингтоне может оказаться ослабление позиций доллара на мировой арене.

Ранее в США предложили ввести 500%-ные пошлины против России.